Замурованное сокровище. При ремонте в парижском бутике нашли картину XVII века

Полотно имеет огромную ценность не только из-за возраста, но также из-за своих размеров и особой техники написания.

Открытию очередного бутика Oscar de la Renta в Париже помешало необычное происшествие. Во время ремонта архитекторы нашли за деревянной панелью на стене огромное масляное полотно XVII века. Об этом сообщает The New York Times.

Картина размером три на шесть метров была написана в 1674 году художником Арно де Вуэсом. На ней изображены французские придворные, въезжающие в Иерусалим. Полотно, видимо, спрятали от посторонних глаз — оно было приклеено к стене. Предположительно, кто-то из жильцов хотел сохранить шедевр во время Второй мировой войны.

Находка имеет огромную ценность не только из-за трёхсотлетней истории, но также и из-за своих размеров и особой техники, необычных для того периода. Чтобы провести реставрацию картины и решить её судьбу, ремонт был приостановлен. Полотно планируют восстановить к маю.