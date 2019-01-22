В Ульяновской области прямо на сцене замертво упала певица — видео

У артистки во время исполнения песни случился сердечный приступ. Женщине было 54 года.

В Димитровграде Ульяновской области во время выступления на сцене замертво упала руководитель татарского музыкального ансамбля "Карлыгач" Фания Халиуллова. Об этом сообщает издание "ДимГрад24".

Халиуллова открывала концерт ансамбля "Неугасимые звёзды", где также была руководителем. Прибывшие медики госпитализировали артистку, но спасти её не удалось.

По предварительной версии, причина смерти — сердечный приступ. Халиулловой было 54 года. Она была педагогом по музыке в школе № 22 имени Габдуллы Тукая и воспитала большое количество юных дарований.