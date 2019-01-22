Генпрокурор Украины рассказал о сильной обиде на Порошенко

Правоохранителя задело то, что политик поддержал бывшего боксёра Виталия Кличко во время выборов мэра Киева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сильно обиделся в 2014 году на президента Петра Порошенко. О причинах он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Луценко, он принял решение баллотироваться в мэры Киева в 2014 году и считал свои шансы на победу такими же, как и у Виталия Кличко. Однако всё изменил Порошенко, который объявил себя "единственным кандидатом в президенты, а Кличко — единственным кандидатом в мэры".

— Я узнал об этом из Интернета. Отключил телефоны. У нас был очень сложный разговор (с Порошенко). Я тогда действительно обиделся сильно. Не хотел идти в силовики, хотел начать строить, — добавил генпрокурор.

Ранее Луценко сравнил экс-премьера Украины и лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко с пулей.