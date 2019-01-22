Адвокат заявил, что Пол Уилан получил секретные данные вопреки ожиданиям

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан получил секретные данные вопреки ожиданиям. Предполагалось, что это будет некая открытая информация. Об этом заявил Владимир Жеребенков — адвокат гражданина США.
— Уилан получил на флеш-карте секретные сведения, но ожидал получить открытую информацию культурного назначения, — приводит его слова ТАСС.
Адвокат исключил, что у дела есть политический подтекст. По его мнению, "это дело конкретного человека".
О том, что у арестованного за шпионаж американца Уилана нашли документы с гостайной, стало известно сегодня. Американец оставлен под стражей. Впрочем, он также является гражданином ещё трёх государств.
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