Адвокат заявил, что Пол Уилан получил секретные данные вопреки ожиданиям

По мнению защитника, в деле его иностранного клиента нет никакого политического подтекста.

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан получил секретные данные вопреки ожиданиям. Предполагалось, что это будет некая открытая информация. Об этом заявил Владимир Жеребенков — адвокат гражданина США.

— Уилан получил на флеш-карте секретные сведения, но ожидал получить открытую информацию культурного назначения, — приводит его слова ТАСС.

Адвокат исключил, что у дела есть политический подтекст. По его мнению, "это дело конкретного человека".

О том, что у арестованного за шпионаж американца Уилана нашли документы с гостайной, стало известно сегодня. Американец оставлен под стражей. Впрочем, он также является гражданином ещё трёх государств.