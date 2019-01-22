В Самаре пьяный парень избил 82-летнего врача скорой помощи

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В Самаре пьяный парень избил 82-летнего врача скорой помощи

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Скриншот из видео: © Телеграм-канал Mash

Молодой человек бил пожилого мужчину, приехавшего ему на помощь, руками, ногами и подручными средствами.

Молодой человек побил приехавшего к нему по вызову 82-летнего врача скорой помощи в Самаре, сообщает РИА "Новости".

Врач скорой помощи Анатолий Кораблёв увидел в подъезде пьяного парня. Он начал хлопать молодого человека по щекам, пытаясь разбудить, пишет телеграм-канал Mash. В результате парень вскочил с пола и стал бить Кораблёва руками, ногами и подручными средствами.

Отмечается, что пожилой доктор оказался в больнице.

— По факту травмирования 82-летнего врача администрация скорой помощи обратилась в правоохранительные органы, — прокомментировала представитель Минздрава региона.

По данным источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, поиск побившего врача молодого человека продолжается. В полиции заявили, что его личность установлена.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее Лайф сообщал, что в Севастополе пьяный пациент травмпункта избил врача.

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