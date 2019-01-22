Даже роботы не отберут. Эксперт рассказал, какие профессии востребованы в России

Ранее Минтруд опубликовал список специалистов, которых работодатели искали чаще всего в 2018 году.

Глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова объяснила в беседе с Лайфом востребованность в России определённых профессий. По её мнению, в некоторых специалистах всегда будет необходимость.

— Такие уже исторические профессии на рынке, такие как бухгалтер, они, конечно, будут занимать достаточно большую долю. Во-первых, потому что ни одна компания не может существовать без бухгалтера, без юриста, то есть как минимум один человек в штате есть. Плюс сейчас набирает обороты спрос именно не на простых рядовых бухгалтеров, а именно финансовых специалистов, — отметила Игнатова.

То же, по её словам, касается маркетологов и экономистов. Представитель HeadHunter пояснила, что на данный момент этим специалистам не грозит вытеснение роботами — автоматизированы могут быть только самые базовые, первичные функции. Как отметила Игнатова, при необходимости принятия неких решений на основе финансовых показателей автоматизация невозможна.

Собеседница Лайфа также назвала одними из самых востребованных IT-специалистов — разработчиков различных языков программирования и мобильных приложений. Также работодатели ищут продакт-менеджеров и дизайнеров всех мастей и менеджеров по продажам.

Ранее Минтруд назвал профессии в сфере образования и бухгалтерского учёта, ставшие самыми востребованными в 2018 году.