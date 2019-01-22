Кобзона исключили из санкционного списка ЕС

В сентябре прошлого года Госдума прекратила депутатские полномочия народного артиста.

Совет Евросоюза утвердил решение о посмертном исключении из санкционного списка по Украине народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Об этом говорится в опубликованном сегодня документе в базе данных ЕС.

Напомним, после ухудшения ситуации на Украине в связи с Крымом Запад обвинил Россию во вмешательстве, введя против неё санкции. В санкционный список лиц, которых ЕС считала ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине, был включён и Кобзон.

Как писал Лайф, в сентябре прошлого года Госдума прекратила депутатские полномочия Кобзона.