В Подмосковье обнаружили 50 тысяч бутылок поддельного алкоголя

На территории складского помещения нашли также грузовой автомобиль с полуприцепом для перевоза нелегальной продукции.

В Подмосковье на 21-м км Варшавского шоссе обнаружили 51 тысячу поддельных бутылок водки, вина и коньяка, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

— Обнаружено более 51 тыс. бутылок водки, вина, коньяка и пивных напитков различных наименований, а также грузовой автомобиль с полуприцепом, используемый для перевозки алкоголя, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время алкогольная продукция без соответствующей лицензии, маркировки и сопроводительных документов и грузовик со складского помещения арестованы.

В конце прошлого года свыше 100 тысяч литров поддельного алкоголя нашли в Иркутской области.