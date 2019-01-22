"Аэрофлот" не комментирует ЧП на борту рейса Сургут — Москва

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"Аэрофлот" не комментирует ЧП на борту рейса Сургут — Москва

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

"Аэрофлот" не комментирует ситуацию со своим самолётом Сургут — Москва, который изменил маршрут. Ранее сообщалось, что один из пассажиров потребовал развернуть боинг и направить его в Афганистан.

— Мы не комментируем, — сообщили в "Аэрофлоте" РИА "Новости". — Рекомендуем обратиться в Национальный антитеррористический комитет.

<p>Фото: Flight Radar</p>

По предварительным данным, сейчас самолёт снижается и, возможно, будет садиться в аэропорту Ханты-Мансийска. По информации СМИ, на борту находятся 69 пассажиров и 7 членов экипажа.

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