"Аэрофлот" не комментирует ЧП на борту рейса Сургут — Москва

"Аэрофлот" не комментирует ситуацию со своим самолётом Сургут — Москва, который изменил маршрут. Ранее сообщалось, что один из пассажиров потребовал развернуть боинг и направить его в Афганистан.

— Мы не комментируем, — сообщили в "Аэрофлоте" РИА "Новости". — Рекомендуем обратиться в Национальный антитеррористический комитет.

По предварительным данным, сейчас самолёт снижается и, возможно, будет садиться в аэропорту Ханты-Мансийска. По информации СМИ, на борту находятся 69 пассажиров и 7 членов экипажа.