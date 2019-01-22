Самолёт Сургут — Москва экстренно сел в Ханты-Мансийске после ЧП на борту

По предварительным данным, маршрут пришлось срочно менять из-за пассажира-хулигана.

Самолёт "Аэрофлота", направлявшийся из Сургута в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска после ЧП на борту. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.

Ранее сообщалось, что один из пассажиров мог потребовать, чтобы самолёт был направлен в Афганистан. Борт, успев пролететь около 400 километров от Сургута, вдруг развернулся и направился в Ханты-Мансийск. Весь полёт занял всего около полутора часа.