Самолёт Сургут — Москва экстренно сел в Ханты-Мансийске после ЧП на борту

Самолёт "Аэрофлота", направлявшийся из Сургута в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска после ЧП на борту. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar.
Ранее сообщалось, что один из пассажиров мог потребовать, чтобы самолёт был направлен в Афганистан. Борт, успев пролететь около 400 километров от Сургута, вдруг развернулся и направился в Ханты-Мансийск. Весь полёт занял всего около полутора часа.
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