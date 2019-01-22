Стала известна личность хулигана с борта Сургут — Москва

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Стала известна личность хулигана с борта Сургут — Москва

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Паблик Mash назвал имя хулигана, который во время полёта рейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и направиться в сторону Афганистана. Мужчину зовут Павел Ш., ему 41 год.

<p>Фото:<a href="https://www.5-tv.ru/news/237059/fotografii-muzciny-predpolozitelno-zahvativsego-samolet-surgut-moskva/" target="_blank"> &#34;5-й канал&#34;</a></p>

По данным ряда СМИ, хулиган ранее был судим за кражи, наркотики и хулиганство.

В Росавиации отмечают, что на борту был факт хулиганства, из-за чего тот перенаправили в аэропорт Ханты-Мансийска. Борт принадлежит "Аэрофлоту", в самолёте — 75 человек.

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