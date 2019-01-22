Стала известна личность хулигана с борта Сургут — Москва

Паблик Mash назвал имя хулигана, который во время полёта рейса Сургут — Москва потребовал развернуть лайнер и направиться в сторону Афганистана. Мужчину зовут Павел Ш., ему 41 год.

По данным ряда СМИ, хулиган ранее был судим за кражи, наркотики и хулиганство.

В Росавиации отмечают, что на борту был факт хулиганства, из-за чего тот перенаправили в аэропорт Ханты-Мансийска. Борт принадлежит "Аэрофлоту", в самолёте — 75 человек.