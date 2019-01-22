Рэпер Крис Браун арестован в Париже по подозрению в изнасиловании

Вместе с исполнителем в столице Франции были задержаны его телохранитель и друг.

Американский певец Крис Браун в понедельник, 21 января, был арестован в Париже, сообщает агентство Reuters.

Как уточняется, рэпера заподозрили в изнасиловании.

Первым о задержании певца сообщило издание Closer. По его данным, 24-летняя девушка заявила, что была изнасилована в номере певца в отеле Mandarin Oriental в центре Парижа в ночь на 16 января.

Как отмечается, под стражу также взяты телохранитель и друг рэпера.

Девушка заявила, что с Брауном она проводила время в клубе. После они вместе с другими девушками отправились в отель. Она оказалась в комнате наедине с американским исполнителем. Там, по её словам, и произошло изнасилование.

Ранее Лайф рассказывал, как Крис Браун пытался застрелить подругу.