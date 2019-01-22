ЧП на рейсе Сургут — Москва: в салоне находятся 75 человек

На борту самолёта "Аэрофлота", где сегодня произошла нештатная ситуация, находятся 75 человек, в том числе пятеро детей и семь членов экипажа. Об этом сообщает телегам-канал Mash. О пострадавших не сообщается. Самолёт приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска, куда направлены все экстренные службы.

Напомним, что один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. По имеющейся информации, это 41-летний Павел Ш. Был ли он вооружен — неизвестно. Другие детали выясняются.