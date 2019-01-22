Порошенко пообещал украинцам повышенный уровень жизни через три года

Лидер Незалежной заявил, что плоды реформ станут ощутимы для большей части общества.

Президент Украины Пётр Порошенко пообещал повышение уровня жизни в ближайшие три года.

— Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалёкая перспектива одного-двух, максимум — трёх лет, — сказал Порошенко.

Он заявил, что плоды проведённых реформ станут ощутимы для большей части общества, добавив, что Украина определила для себя европейский путь, где высокий уровень жизни.

Ранее Пётр Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка.