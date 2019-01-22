Задержан хулиган с борта Сургут — Москва, на котором произошло ЧП

Задержан пассажир — виновник внештатной ситуации на борту "Аэрофлота" Сургут — Москва, который экстренно сел в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает "Интерфакс".
— Задержан, оружия при нём не обнаружено, — сообщили агентству.
По предварительной информации, хулиган находится в состоянии алкогольного опьянения.
Как уже сообщал Лайф, один из пассажиров рейса Сургут — Москва авиакомпании "Аэрофлот" потребовал, чтобы лайнер изменил курс следования и направился в Афганистан. По имеющейся информации, это 41-летний Павел Ш.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени