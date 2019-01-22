Мало мимики. Макет памятника Сергею Бодрову – младшему забраковали

В ноябре поклонники погибшего актёра начали в соцсетях сбор средств на установку монумента.

Экспертная комиссия отправила на доработку макет памятника российскому актёру и режиссёру Сергею Бодрову — младшему, который должен быть установлен в Москве. Чем не угодил проект, рассказал глава комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

— Не художественному образу надо делать памятник, а героям каким-то нашим. И, плюс ко всему, были и профессиональные замечания, такие как пластика, выразительность и другие, — цитирует его агентство "Москва".

Ранее был презентован эскиз памятника, который представляет бронзовую литую фигуру Данилы Багрова — героя Бодрова-младшего из фильмов "Брат" и "Брат-2". Ожидается, что перед монументом объёмными буквами будет выложена легендарная фраза Багрова: "Я думаю, что сила в правде". Лайф писал, что в ноябре 2018 года поклонники Бодрова-младшего начали сбор средств в соцсетях на установку памятника.