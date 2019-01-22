При крушении Ту-22М3 смогли выжить только двое из четырёх членов экипажа

Самолёт упал при заходе на посадку в военном аэропорту в Оленегорске Мурманской области.

Только командир экипажа и штурман выжили при крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Экипаж самолёта состоит из четырёх человек. Это также помощник командира и оператор.

Ранее сообщалось, что крушение произошло при заходе самолёта на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.

Ту-22 — это дальний тяжёлый сверхзвуковой бомбардировщик. Он также есть в вариациях ракетоносца и разведчика. Был создан в советское время, а затем претерпел несколько модернизаций.