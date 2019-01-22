Виновник был пьян. Раскрыты детали ЧП на борту Сургут — Москва
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов
Хулиган, который потребовал изменить курс самолёта Сургут — Москва, направив лайнер в Афганистан, находится в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в авиакругах.
— По предварительным данным, пьяный пассажир, — говорится в сообщении.
Напомним, самолёт вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени (11:00 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19:30 мск. После ЧП лайнер сел в аэропорту Ханты-Мансийска в 16:23. Лайф писал, что, по предварительной информации, виновником инцидента стал 41-летний Павел Ш., оружия у него не было. Ранее было опубликовано видео посадки самолёта.
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