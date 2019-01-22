Сбежал, вернулся, протаранил. Видео спасения москвича из рук похитителей

На кадрах сначала видно, как мужчину сажает в машину группа людей, позже на видео показано, как спасшийся перешёл в атаку.

Следственный комитет опубликовал видео с камер наблюдения, которые сняли похищение москвича и момент, когда он, вырвавшись, сел в свой автомобиль и протаранил обидчиков.

Напомним, неизвестные посадили мужчину в свой автомобиль ВАЗ и потребовали крупную сумму денег. Когда они привезли мужчину к его дому, ему удалось вырваться и сесть за руль своего внедорожника Mercedes Gelandewagen, на котором он протаранил машину злоумышленников, после чего открыл по ним огонь из травматического пистолета.

Как рассказали в пресс-службе СК, в отношении 30-летнего мужчины, который принимал участие в похищении, ведётся уголовное дело. Мужчина уже дал признательные показания. Отмечается, что его соучастникам удалось скрыться.