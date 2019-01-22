В Минобороны назвали причину крушения Ту-22 в Мурманской области

В ведомстве подтвердили сообщение о гибели двух членов экипажа, ещё двое получили травмы.

Минобороны РФ подтвердило факт крушения в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3. В ведомстве сообщили, что авария произошла "при попадании самолёта в снежный заряд при выполнении планового полёта".

В оборонном ведомстве подтвердили, что двое членов экипажа погибли, ещё двое получили ранения. Ранее сообщалось, что выжили командир и штурман.

— По докладу с места два лётчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли, — говорится в сообщении.

Самолёт был без боекомплекта.

Отметим, что снежный заряд — это очень интенсивный снегопад, сопровождающийся шквалистым ветром.

Ту-22 — это дальний тяжёлый сверхзвуковой бомбардировщик. Он также есть в вариациях ракетоносца и разведчика. Был создан в советское время, а затем претерпел несколько модернизаций.