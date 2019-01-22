Хулигана с борта Сургут — Москва могут обвинить в угоне самолёта

Виновника нештатной ситуации на борту рейса Сургут — Москва могут обвинить по статье Уголовного кодекса РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта". Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы.

— В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РФ, — сообщили агентству.

Если его признают виновным по этой статье, то мужчине может грозить срок до восьми лет лишения свободы. Сейчас он задержан, о чём также подтвердили в НАК.

Как уже сообщал Лайф, самолёт вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени (11:00 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19:30 мск. После ЧП лайнер приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска в 16:23. Лайф писал, что, по предварительной информации, виновником инцидента стал 41-летний Павел Ш., оружия у него не было. Ранее было опубликовано видео посадки самолёта.