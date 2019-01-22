"Кормить скорлупой, огурцами". Жене премьера Японии подарили улитку из Сколково

Читайте также

"Кормить скорлупой, огурцами". Жене премьера Японии подарили улитку из Сколково

360

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой Акиэ. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Также Акиэ Абэ предложили собрать модель вулкана Фудзияма, и она приклеила его верхнюю часть.

Супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ подарили улитку вида ахатина в детском технопарке "Кванториум" в "Сколково" и даже рассказали, чем её кормить. Экскурсию для первой леди Страны восходящего солнца провела министр просвещения РФ Ольга Васильева.

— Кормить скорлупой, огурцами, — ответила глава Минпросвещения на вопросы гостьи о том, можно ли её вывезти в Японию и чем кормить.

В одной из лабораторий Акиэ Абэ предложили собрать модель японского стратовулкана Фудзияма, она согласилась и приклеила его верхнюю часть.

Ранее Лайф писал, что в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×