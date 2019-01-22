"Кормить скорлупой, огурцами". Жене премьера Японии подарили улитку из Сколково

Также Акиэ Абэ предложили собрать модель вулкана Фудзияма, и она приклеила его верхнюю часть.

Супруге премьер-министра Японии Акиэ Абэ подарили улитку вида ахатина в детском технопарке "Кванториум" в "Сколково" и даже рассказали, чем её кормить. Экскурсию для первой леди Страны восходящего солнца провела министр просвещения РФ Ольга Васильева.

— Кормить скорлупой, огурцами, — ответила глава Минпросвещения на вопросы гостьи о том, можно ли её вывезти в Японию и чем кормить.

Пока Абэ в Кремле будет обсуждать с Путиным мирный договор, его первая леди в компании министра просвещения РФ Васильевой посещает Сколково. Уж кто-кто, а японцы в инновациях понимают. А вот подарили супруге премьера улитку. Хотя, говорят, она как раз инновационная) pic.twitter.com/0KeW3Jbvyj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 января 2019 г.

В одной из лабораторий Акиэ Абэ предложили собрать модель японского стратовулкана Фудзияма, она согласилась и приклеила его верхнюю часть.

Ранее Лайф писал, что в Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.