В турецких бюджетных отелях будет меньше импортного алкоголя

Как отмечается, это связано с акцизным сбором на алкоголь, который увеличился на 13,48%.

В Турции в отелях, работающих по системе "всё включено", станет меньше импортного алкоголя. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

С 1 января 2019 года акцизный сбор на весь алкоголь в стране увеличился на 13,48%.

Акцизный сбор на пол-литровую банку пива с 4,95 лиры увеличился до 5,21 лиры. Из-за этого розничная цена банки составляет теперь от 9,25 турецкой лиры (114,5 рубля).

Акциз на 0,7 литра крепкого алкогольного напитка ракы вырос с 59,64 до 67,78 лиры. В розницу с учётом НДС бутылка ракы стоит от 130 лир (1600 рублей).

Как отмечается, повышение цен на алкоголь стало неожиданным для отелей, особенно работающих в бюджетном и среднем сегментах.

— Мы серьёзно пострадали от такого роста акцизов. Особенно с учётом уступок в ценах, на которые нам пришлось пойти, чтобы привлечь туристов в страну. Такое увеличение расходов также приведёт к снижению качества сервиса в туризме, — заявил заместитель председателя Фонда содействия туризму Аланьи Мехмет Дахагоглу.

В Торгово-промышленной палате Аланьи считают, что высокие акцизы на алкоголь приведут к появлению на местном рынке большего количества подделок, а также к развитию кустарного производства в кафе и ресторанах.

Ранее Лайф писал, что в 2019 году стоимость туров в Турцию может вырасти на 50%.