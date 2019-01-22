Ранее сообщалось, что виновником инцидента стал 41-летний Павел Ш., который был в состоянии алкогольного опьянения.

Экипаж самолёта Сургут — Москва смог уговорить хулигана, который требовал изменить маршрут, на дозаправку в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в авиационных кругах.

— Экипажу самолёта удалось уговорить пассажира на дозаправку в Ханты-Мансийске, — говорится в сообщении.

Напомним, самолёт вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени и должен был приземлиться в Москве в 19:30 по московскому времени. Один из пассажиров, по предварительной информации 41-летний Павел Ш., потребовал направить лайнер в Афганистан. В 16:23 самолёт приземлился в Ханты-Мансийске, где виновника инцидента задержали. Как оказалось, он был пьян. Ранее было опубликовано видео посадки лайнера.