НАК подтвердил, что борт из Сургута экстренно сел из-за требований сменить курс

Пассажира-злоумышленника удалось уговорить приземлиться для дозаправки самолёта.

Самолёт "Аэрофлота", летевший сегодня из Сургута в Москву, экстренно приземлился в Ханты-Мансийске из-за требований одного из пассажиров сменить курс. Это подтвердили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

— Самолёт, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. Командир воздушного судна принял решение посадить самолёт в Ханты-Мансийске, — отметили в НАК.

Напомним, борт вылетел из Сургута в 14:39 по местному времени (12:39 мск). Через некоторое время самолёт вместо Москвы был направлен в аэропорт Ханты-Мансийска. По предварительным данным, виновник случившегося — нетрезвый мужчина, который мог потребовать лететь в Афганистан. Его удалось уговорить на дозаправку.