Путин рассказал о плюсах регулярных встреч с Абэ

Президент РФ Владимир Путин отметил пользу регулярных встреч с премьером Японии Синдзо Абэ. По его словам, такие беседы позволяют обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и международными делами.
— Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, с ситуацией в регионе, — сказал глава государства.
Добавим, это уже 25-я по счёту встреча Путина и Абэ. Ожидается, что сегодня лидер России и премьер Японии обсудят мирный договор.
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