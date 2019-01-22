Путин рассказал о плюсах регулярных встреч с Абэ

Сегодня глава российского государства и японский премьер проводят 25-ю по счёту встречу.

Президент РФ Владимир Путин отметил пользу регулярных встреч с премьером Японии Синдзо Абэ. По его словам, такие беседы позволяют обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и международными делами.

— Очень приятно, что наши встречи стали регулярными, что позволяет нам обсуждать вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, с ситуацией в регионе, — сказал глава государства.

Добавим, это уже 25-я по счёту встреча Путина и Абэ. Ожидается, что сегодня лидер России и премьер Японии обсудят мирный договор.