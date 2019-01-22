Опубликовано видео из самолёта "Аэрофлота", где произошло ЧП

Опубликовано видео из самолёта "Аэрофлота" рейсом Сургут — Москва, где произошло ЧП. Ролик появился в телеграм-канале Mash. На кадрах, снятых одним из пассажиров после приземления в Ханты-Мансийске, видно, как все сидят на своих местах.
— Вот, стоим, — говорит оператор, показывая салон.
Напомним, после вылета из Сургута самолёт изменил курс и вместо Москвы был направлен в аэропорт Ханты-Мансийска. По предварительной информации, виновник случившегося — 41-летний пьяный мужчина Павел Ш., который мог потребовать лететь в Афганистан. Его удалось уговорить на дозаправку.
Как ранее писал Лайф, НАК подтвердил, что борт из Сургута экстренно сел из-за требований сменить курс.
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