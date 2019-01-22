Абэ отметил результаты сотрудничества Москвы и Токио

Глава японского кабмина назвал 2018-й поворотным годом для отношений между двумя странами.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле рассказал о развитии российско-японских отношений. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с места событий.

— Мне радостно отметить, что наше двустороннее сотрудничество приносит обстоятельные результаты, — сказал глава японского кабмина и назвал 2018-й поворотным годом для российско-японских отношений.

По словам Абэ, на 2019 год также запланировано много важных международных мероприятий. Он заверил в намерении Токио прилагать все усилия для того, чтобы наступивший год "стал стремительным годом между Японией и Россией".

Ранее в Кремле начались переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тем временем министр просвещения РФ Ольга Васильева провела для супруги японского премьера Акиэ Абэ экскурсию в технопарке "Кванториум" в "Сколково". Там первой леди подарили улитку.