Нужен новый козёл. Тигра Амура планируют забрать из Приморского сафари-парка

Возможности оставить животных на содержание в зоосаде нет по причине отсутствия достаточной материально-технической базы.

Тигра Амура планируют забрать из Приморского сафари-парка, сообщает пресс-служба заповедника.

Животное не могут оставить на содержание в зоосаде из-за отсутствия достаточной материально-технической базы. У заповедника в коллекции есть пара амурских тигров, которые находятся в постоянной экспозиции.

Директор Приамурского зоосада Андрей Долин выступил против такого решения чиновников и решил опубликовать официальное письмо со своей жалобой.

Долин отметил, что для Амура переезд в НП "Парк тигров" в Краснодарском крае будет большим стрессом и нести за это ответственность будут только специалисты.

Напомним, тигр Амур прославился, когда якобы вопреки законам природы не стал есть козла, которого ему дали на съедение, и вместо этого решил подружиться с рогатым.