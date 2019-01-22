Пока в самолёте. НАК уточнил данные о задержании хулигана с борта "Аэрофлота"

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Пока в самолёте. НАК уточнил данные о задержании хулигана с борта "Аэрофлота"

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Фото: © Pixabay

Национальный антитеррористический комитет уточнил свою информацию о задержании пассажира, который стал виновником внештатной ситуации на борту рейса "Аэрофлота" Сургут — Москва.

— Злоумышленник пока находится в самолёте, — заявил РИА "Новости" официальный представитель НАК.

Ранее в НАКе говорили, что злоумышленник задержан. В комитете также отмечали, что лайнер экстренно сел в Ханты-Мансийске после требований одного из пассажиров сменить курс.

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