Единственное верное решение. НАК оценил действия командира рейса Сургут – Москва

Лайнер находится на стоянке в аэропорту Ханты-Мансийска. Виновник инцидента, по уточнённым данным, по-прежнему в салоне.

Командир рейса Сургут — Москва, на котором сегодня произошла нештатная ситуация с пассажиром, принял единственное верное решение — сесть в Ханты-Мансийске. Об этом заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала "Россия 24".

— Поступившая информация о том, что самолёт, следовавший из Сургута в Москву, изменил курс по требованию одного из пассажиров. На основании этого командир принял единственное правильное решение — посадить самолёт в ближайшем аэропорту, — прокомментировал он.

По словам Пржездомского, силы правопорядка принимают все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего.

— Сейчас самолёт уже находится на стоянке. Лицо, захватившее самолёт, находится в самолёте, — добавил представитель НАК.

Напомним, самолёт вылетел из Сургута в 13:00 по местному времени (11:00 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19:30 мск. После ЧП лайнер сел в аэропорту Ханты-Мансийска в 16:23. Ранее было опубликовано видео посадки самолёта.