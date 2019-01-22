Три активиста движения "Артподготовка" получили от 7 до 8 лет колонии

По версии следствия, Дмитриев, Иванов и Озеров планировали в столице массовые беспорядки.

Московский окружной военный суд (МОВС) признал виновными в планировании теракта трёх активистов движения "Артподготовка"* и приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 8 лет колонии.

— Приговорить Олега Дмитриева к 8 годам колонии строгого режима, Олега Иванова — к 7 годам колонии строгого режима и Сергея Озерова — к 8 годам колонии строгого режима, — огласил вердикт судья.

Обвинение предоставило достаточно доказательств того, что 46-летний Озеров, 39-летний Дмитриев и 41-летний Иванов вступили в сговор и готовили теракт с использованием коктейлей Молотова. Совершить задуманное члены "Артподготовки" планировали 5 ноября 2017 года, но накануне они были задержаны. Главными вещдоками стали найденные в их квартире при обыске 13 бутылок с зажигательной смесью и приспособления для изготовления коктейлей Молотова.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.