Стали известны данные о состоянии двух выживших при крушении Ту-22М3

Двое членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3 выжили при крушении самолёта. Их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом РИА "Новости" сообщили в экстренных службах.
— Состояние выживших медики оценивают как тяжёлое, — сообщили агентству.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили факт крушения в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3. Двое членов экипажа погибли, ещё двое пострадали. До этого сообщалось, что выжили командир и штурман.
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