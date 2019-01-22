Стали известны данные о состоянии двух выживших при крушении Ту-22М3

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Стали известны данные о состоянии двух выживших при крушении Ту-22М3

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Двое членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3 выжили при крушении самолёта. Их состояние оценивается как тяжёлое. Об этом РИА "Новости" сообщили в экстренных службах.

— Состояние выживших медики оценивают как тяжёлое, — сообщили агентству.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили факт крушения в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3. Двое членов экипажа погибли, ещё двое пострадали. До этого сообщалось, что выжили командир и штурман.

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