В Кирове пьяный водитель протаранил пешеходов у остановки

В Кирове водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на остановочный павильон и ожидавших транспорт людей, сообщает МВД РФ по региону.
— У водителя автомобиля имеются признаки опьянения, — сказано в сообщении.
Как отмечается, в результате наезда пострадала несовершеннолетняя девочка, которой 15 лет, а также две женщины в возрасте 49 и 50 лет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в Кирове пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку, после чего попытался скрыться.
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