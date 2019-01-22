В Кирове пьяный водитель протаранил пешеходов у остановки

В результате происшествия травмы получили 15-летняя девочка и две женщины в возрасте 49 и 50 лет.

В Кирове водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на остановочный павильон и ожидавших транспорт людей, сообщает МВД РФ по региону.

— У водителя автомобиля имеются признаки опьянения, — сказано в сообщении.

Как отмечается, в результате наезда пострадала несовершеннолетняя девочка, которой 15 лет, а также две женщины в возрасте 49 и 50 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Лайф писал, что в Кирове пьяный водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку, после чего попытался скрыться.