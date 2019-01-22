Любая возможная помощь. Меркель рассказала о новом договоре между ФРГ и Францией

Документ дополнит Елисейский договор о сотрудничестве между ФРГ и Францией от 1963 года.

Германия и Франция обязуются оказывать друг друг любую помощь, в том числе военными средствами, в случае вооружённого нападения на свои территории. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед церемонией подписания договора в Аахене (Германия).

Документ призван дополнить Елисейский договор о сотрудничестве между ФРГ и Францией от 1963 года.

Напомним, в начале ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе нужно быть готовой самостоятельно защищаться от Китая, США и России. Для этого он предложил создать "общеевропейскую армию", которая была бы независима от США.