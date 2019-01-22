Комитет ГД поддержал проект закона о штрафах за опасные фейки в СМИ и Интернете

Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям.

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о штрафах за распространение в СМИ и Интернете недостоверной информации, которая касается общественно значимых событий.

Документ предлагает привлекать к ответственности не за все ложные новости, а только за те недостоверные сведения, распространение которых может привести к катастрофическим последствиям. По словам авторов инициативы, законопроект призван обеспечить информационную безопасность, защитить права личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободную информацию.

Инициаторы принятия такой нормы — сенатор Андрей Клишас с несколькими коллегами из Совфеда и Госдумы. Они предлагают ввести штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 млн — для юридических лиц.

По мнению авторов документа, это позволит сократить число угроз общественному порядку.

Ранее Комитет ГД по информационной политике также поддержал этот проект закона.