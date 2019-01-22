В Москве нашли живой школьницу, которая ушла из дома три месяца назад

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции остановили несовершеннолетнюю для проверки документов.

В Москве найдена живой школьница, ушедшая из дома три месяца назад, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, в ночь на 22 января сотрудники патрульно-постовой службы полиции на Клинской улице остановили несовершеннолетнюю для проверки документов и установили, что она находится в розыске.

— 16-летняя Полина, проживающая на Новокуркинском шоссе и учащаяся в девятом классе столичной школы, с 21 октября 2018 г. находится в федеральном розыске как ушедшая из дома, — сказал источник.

Сотрудники МВД получили от девочки объяснение и передали в управление МВД России по Красногорску, которое и занималось пропавшей школьницей.

Ранее Лайф рассказывал о том, что пропавшую в Элисте 15-летнюю школьницу нашли в роддоме в Москве.