В Москве нашли живой школьницу, которая ушла из дома три месяца назад

В Москве найдена живой школьница, ушедшая из дома три месяца назад, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, в ночь на 22 января сотрудники патрульно-постовой службы полиции на Клинской улице остановили несовершеннолетнюю для проверки документов и установили, что она находится в розыске.
— 16-летняя Полина, проживающая на Новокуркинском шоссе и учащаяся в девятом классе столичной школы, с 21 октября 2018 г. находится в федеральном розыске как ушедшая из дома, — сказал источник.
Сотрудники МВД получили от девочки объяснение и передали в управление МВД России по Красногорску, которое и занималось пропавшей школьницей.
Ранее Лайф рассказывал о том, что пропавшую в Элисте 15-летнюю школьницу нашли в роддоме в Москве.
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