Горящие в Чёрном море танкеры опасно накренились

При этом крен пылающего судна Maestro растёт — он составил уже 35 градусов на левый борт.

Опасный крен зафиксирован на торговых судах, горящих в Чёрном море в районе Керченского пролива со вчерашнего дня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

— На обоих судах наблюдается опасный крен. На судне Candy он составил 20 градусов на правый борт, но остаётся стабильным. На судне Maestro — 35 градусов на левый борт, но постоянно растёт, — пояснили в службе.

Сегодня утром операция по поиску моряков с горящих танкеров была переведена из спасательной в поисковую — шансов найти людей живыми уже нет. Ранее сообщалось о 14 погибших и 12 спасённых моряках, судьба остальных неизвестна. Всего на судах во время взрыва и последующего пожара находилось 32 гражданина Турции и Индии.