"Руки за спину". Опубликованы кадры задержания хулигана с самолёта "Аэрофлота"

Виновником инцидента на борту оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Опубликованы кадры задержания хулигана с самолёта "Аэрофлота". Видео появилось в телеграм-канале Mash.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, во время полёта мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался прорваться в кабину пилотов и изменить курс следования лайнера. При этом он заявил, что у него есть оружие.

Командир самолёта принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Угон воздушного судна, сопряжённый с угрозой применения насилия".

Как выяснилось, виновником инцидента стал ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.