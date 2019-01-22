В Варшаве водитель попытался протаранить ворота Президентского дворца

36-летний мужчина пытался протаранить ворота Президентского дворца в Варшаве. Об этом сообщает Польское агентство печати.
По данным агентства, мужчина задержан службами безопасности.
На месте инцидента работают правоохранительные органы.
Ранее Лайф писал про нападение на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича, которое произошло во время благотворительного концерта. Пострадавший от ножевых ранений мэр был госпитализирован, однако позже скончался, не приходя в сознание. Убийца мэра ранее был арестован на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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