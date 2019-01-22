Число погибших при крушении Ту-22М3 возросло до трёх

В больнице умер ещё один лётчик бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Мурманской области. Таким образом, число жертв ЧП возросло до трёх. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф региона.

— [Всего] трое погибших, один пострадавший в реанимации в тяжёлом состоянии, — пояснили в центре медицины катастроф.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. В МО РФ отмечали, что ЧП случилось "при попадании самолёта в снежный заряд при выполнении планового полёта".