"Не отступлюсь ни на шаг!" Тимошенко объявила о выдвижении в президенты Украины

В случае победы политик намерена произвести "кардинальную перестройку" во всех сферах.

В президентскую гонку на Украине официально включилась лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко. Политик объявила об участии в выборах главы государства в ходе 14-го съезда своей партии.

— Великая Украина — это моя цель, от которой я не отступлюсь ни на шаг! Именно поэтому я баллотируюсь сегодня в президенты, — приводятся слова Тимошенко на сайте партии.

Лидер "Батьковщины" отметила, что её программа "Новый курс" уже полностью подготовлена и предполагает "кардинальную перестройку" во всех сферах на Украине. Она также заявила о необходимости усиления военно-технической помощи, которая "остро необходима стране".

Напомним, выборы президента Незалежной состоятся 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря 2018 года. Свои кандидатуры на главный государственный пост уже выдвинули комик Владимир Зеленский и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. При этом последнему баллотироваться в президенты не помешали даже три судимости. Пётр Порошенко официально пока не объявил о намерении выдвигаться на второй срок.