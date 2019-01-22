В Латакии прогремел взрыв

Взрыв прогремел в сирийском городе Латакия, сообщает агентство SANA со ссылкой на своего репортёра.
По данным агентства, взрыв произошёл на площади Эль-Хамам. В результате инцидента четыре человека пострадало, погиб водитель взорвавшегося автомобиля.
سانا: انفجار سيارة مفخخة نوع "سوزوكي" في ساحة الحمام بـ #اللاذقية ومقتل السائق واصابة 4 اخرينhttps://t.co/m6pSbcgQRu#سوريا pic.twitter.com/gJD401wudT— nbnlebanon (@nbntweets) January 22, 2019
Ранее Лайф писал, что при обстрелах Латакии боевиками погибли четверо сирийских военнослужащих.
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