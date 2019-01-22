В Латакии прогремел взрыв

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В Латакии прогремел взрыв

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Инцидент произошёл на одной из площадей сирийского города. По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие.

Взрыв прогремел в сирийском городе Латакия, сообщает агентство SANA со ссылкой на своего репортёра.

По данным агентства, взрыв произошёл на площади Эль-Хамам. В результате инцидента четыре человека пострадало, погиб водитель взорвавшегося автомобиля.

Ранее Лайф писал, что при обстрелах Латакии боевиками погибли четверо сирийских военнослужащих.

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