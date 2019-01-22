Лукашенко обеспокоен задержанием Насти Рыбки

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, как официальный Минск оценивает ситуацию с задержанием Насти Рыбки, которая является гражданкой этой страны. По её словам, Александр Лукашенко внимательно следит за развитием событий.
— В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси, — рассказала Эйсмонт местной "Комсомолке".
Отметим, на момент интервью в Минске ещё не знали, что московская полиция не стала выходить с ходатайством в суд об аресте Лесли и Рыбки. Оба фигуранта освобождены из-под стражи под обязательство о явке.
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