Лукашенко обеспокоен задержанием Насти Рыбки

В Минске на самом высоком уровне отслеживают ситуацию с гражданкой Белоруссии, осуждённой в Таиланде за занятие проституцией и задержанной в России по той же статье.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, как официальный Минск оценивает ситуацию с задержанием Насти Рыбки, которая является гражданкой этой страны. По её словам, Александр Лукашенко внимательно следит за развитием событий.

— В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси, — рассказала Эйсмонт местной "Комсомолке".

Отметим, на момент интервью в Минске ещё не знали, что московская полиция не стала выходить с ходатайством в суд об аресте Лесли и Рыбки. Оба фигуранта освобождены из-под стражи под обязательство о явке.