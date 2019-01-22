"Настя Рыбка на свободе". Адвокат показал видео с довольной Вашукевич

Он пообещал, что завтра состоится пресс-конференция, на которой его подзащитная расскажет о своих дальнейших планах.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) находится на свободе и отправляется "домой". Об этом заявил её адвокат Дмитрий Зацаринский, опубликовав видео с подзащитной в своём автомобиле.

— Настя Рыбка на свободе. Едем домой, завтра в 13:00 пресс-конференция, — сказал он.

Напомним, Настя Рыбка и Алекс Лесли только сегодня были освобождены из-под стражи. Они были задержаны сразу по прибытии в аэропорт Шереметьево из Таиланда. Там, в свою очередь, они находились под арестом, пока расследовалось их дело о вовлечении в проституцию.