Липецкие полицейские приняли роды у женщины на автовокзале

Правоохранители вызвали скорую помощь, когда местная жительница пожаловалась на самочувствие, но в итоге им пришлось помогать самостоятельно.

В Липецке двое полицейских помогли фельдшеру принять роды у женщины на автовокзале, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

40-летняя местная жительница, находившаяся на последних сроках беременности, сообщила полицейским, что у неё ухудшилось самочувствие.

— Сотрудники полиции незамедлительно вызвали скорую помощь, однако роды уже начались. Совместно с дежурившим в здании фельдшером полицейские помогли младенцу появиться на свет, — сказала Волк.

Врачи скорой позже отметили, что помощь правоохранителей была "своевременной и квалифицированной".

Мать с новорождённым была доставлена в родильный дом. Мальчика назвали Олегом в честь одного из принимавших роды сотрудников полиции — прапорщика Олега Крутских.

Ранее Лайф рассказывал о том, что женщина родила у кассы магазина под Омском.