Переговоры Путина и Абэ в узком составе длились в два раза дольше планируемого

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в узком составе продолжались в два раза дольше планируемого времени. Как сообщает корреспондент Лайфа, изначально на беседу отводился час.

Сейчас переговоры идут уже в расширенном составе.

На беседе в узком составе от России также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле начались переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Лидеры обсуждают мирный договор, региональные вопросы и двустороннее сотрудничество.