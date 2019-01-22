Переговоры Путина и Абэ в узком составе длились в два раза дольше планируемого

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Переговоры Путина и Абэ в узком составе длились в два раза дольше планируемого

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Синдзо Абэ и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в узком составе продолжались в два раза дольше планируемого времени. Как сообщает корреспондент Лайфа, изначально на беседу отводился час.

Сейчас переговоры идут уже в расширенном составе.

На беседе в узком составе от России также присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее в Кремле начались переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ. Лидеры обсуждают мирный договор, региональные вопросы и двустороннее сотрудничество.

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