В Ярославской области фейерверк выбил глаз девушке в квест-комнате

По данным местных СМИ, пострадавшая находится в реанимационном отделении больницы.

В Рыбинске 17-летняя девушка получила серьёзную травму глаза во время прохождения квеста. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Ярославской области.

— Они были волонтёрами в Новый год, поздравляли детей-инвалидов. Им в награду от волонтёров дали билеты в квест-комнату. Там по прохождении квеста устроители запускали петарды, одна петарда выбила моему ребёнку глаз. Ребёнок сейчас в тяжёлом состоянии в Ярославле в больнице, — в слезах рассказала Светлана Васюкова, мама пострадавшей девушки.

По словам организаторов квеста, в какой-то момент игра пошла не по сценарию — дети открыли окно и оказались на улице, хотя делать это запрещалось, так как весь квест должен был проходить в помещении.

— Часть детей оказалась под огнём фейерверка. Одному из детей прилетел в лицо фейерверк. Сразу же оказали ту помощь, которую могли оказать на месте, не дожидаясь скорой, отвезли в травмопункт, — заявил организатор квеста Алексей Сарычев.

Пострадавшая была прооперирована в Ярославле. По словам её мамы, операция длилась четыре часа, глаз дочери видеть не будет.

— Они собрали его по кусочкам, пытаются просто сохранить как орган, — пояснила женщина.

Родители несовершеннолетней девушки подали заявление в полицию.

— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области, по сообщениям СМИ, организована доследственная проверка на предмет установления в действиях организаторов игр наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Ранее Лайф сообщал, что в польском городе Кошалин пять девушек заживо сгорели во время прохождения квеста. Владелец квест-комнаты был задержан.