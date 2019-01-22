"Обiцянка — цяцянка". Эксперт привёл народную поговорку о клятвах Порошенко

По словам политолога, действующий украинский лидер — не первый, кто сулил населению райское будущее, но не выполнил своих слов.

Президент Украины Пётр Порошенко не в первый раз раздаёт обещания улучшить жизнь своего народа, а вот намерение их выполнять остаётся под вопросом. Об этом заявил в беседе с Лайфом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По словам эксперта, политик — не первый, кто сулил украинцам райское будущее, но не выполнил своих слов: трое его предшественников Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поступали аналогично.

— В украинском языке есть хорошая поговорка: "Обiцянка — цяцянка". В русском эквиваленте это примерно то же самое, что "обещать — не значит жениться". Жителям Украины обещают райское бытие начиная с 1990 года. Сначала им Кравчук обещал, что они будут второй Францией. Потом это обещание вроде бы поддерживал Кучма, который говорил о том, что, дескать, ещё немножко вот. Потом, через Ющенко, мы пришли к нынешнему президенту — Петру Порошенко, — сказал Безпалько.

Как напомнил политолог, самые громкие обещания звучали в 2013 году на так называемом Евромайдане. Тогда народу сулили европейские пенсии и зарплаты, возможность путешествовать по миру, исчезновение коррупции и многое другое. Безпалько признал, что изменения на Украине действительно произошли, но негативные. Плодами реформ Порошенко стали крах промышленности, падение уровня жизни, разрушение социальной и иной инфраструктуры и, как результат, массовое бегство граждан из страны.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко пообещал повышение уровня жизни населения в ближайшие три года. Он заверил, что плоды проведённых в стране реформ станут ощутимы для большей части общества.