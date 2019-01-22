Власти Парижа ввели в действие план "Большой холод"

В течение суток в городе откроют дополнительные места срочного приюта для бездомных.

В Париже из-за низкой температуры и сильного снегопада был введён в действие план "Большой холод". Об этом в своём микроблоге в "Твиттере" сообщила мэр города Анн Идальго.

— В связи с понижением температуры мы активируем план "Большой холод", — сообщила она, добавив, что в течение суток во французской столице будут открыты 220 дополнительных мест срочного приюта для бездомных.

Идальго также сообщила, что с начала декабря в Париже было открыто 2,5 тысячи временных пристанищ.